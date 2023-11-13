Премьер Грузии выразил послу Китая сожаление из-за слов президента о главе КНР

Саломе Зурабишвили ранее заявила, что было бы историческим результатом, если бы лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь были бы осуждены

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с послом Китая в Тбилиси Чжоу Цзянем выразил сожаление из-за слов президента Саломе Зурабишвили в отношении председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

В интервью французскому телеканалу LCI Зурабишвили ранее заявила, что было бы историческим результатом, если бы лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь были бы осуждены. При этом президент отметила, что не считает подобное реалистичным.

"Премьер-министр выразил сожаление из-за заявления президента Грузии и выразил надежду, что указанное заявление президента не повлияет на чрезвычайно позитивную историческую динамику отношений Грузии и Китая, и не навредит ей", - говорится в сообщении.

На встрече с китайским послом Гарибашвили подчеркнул, что заявление президента "категорически недопустимо и возмутительно". По его словам, подобная риторика противоречит позиции правительства Грузии. Премьер также сообщил послу, что Зурабишвили "не в первый раз осуществляет деятельность с нарушением конституции и во вред интересам государства", и напомнил, что нарушение конституции с ее стороны послужило поводом для процедуры импичмента.

Конституционный суд Грузии 16 сентября постановил, что президент нарушила основной закон, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. 18 сентября парламент проголосовал по вопросу импичмента. За отстранение президента выступили 86 депутатов, для объявления импичмента было необходимо как минимум 100 голосов из 150, то есть две трети парламента. 9 ноября Зурабишвили вновь осуществила зарубежный визит без согласования с правительством, она приняла участие в Парижском форуме мира 10 ноября. Находясь во Франции, Зурабишвили дала также несколько интервью местным телеканалам.

Грузия и Китай в конце июля 2023 года объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства. Премьер Ираклий Гарибашвили в сентябре сообщил о решении отменить визовый режим с КНР. Граждане Китая смогут находиться в Грузии в туристических целях в течение 30 дней.