13 ноября, 12:19

Минобразования Грузии переименуют в министерство образования, науки и молодежи

Решение связано с переносом агентства, которое занималось делами молодежи, из министерства культуры в министерство образования и науки

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение перенести агентство, занимающееся делами молодежи, из министерства культуры в министерство образования и науки. Таким образом, Минобразования официально будет называться Министерством образования, науки и молодежи Грузии, сообщили в пресс-службе грузинского правительства по итогам заседания кабмина.

"Среди рассмотренных вопросов был законопроект, согласно которому агентство молодежи, которое подчинялось министерству культуры, спорта и молодежи, перейдет в подчинение Министерства образования и науки Грузии. Соответственно, министерство будет называться Министерство образования, науки и молодежи Грузии", - говорится в сообщении.

В Грузии с 2010 года существовало министерство спорта и по делам молодежи. В 2017 году премьер-министр Георгий Квирикашвили принял решение упразднить данное министерство и передать функции управления по делам молодежи министерству образования, а спорта - министерству культуры. В 2018 году министерство культуры объединили с министерством образования, а компонент молодежи начал функционировать под руководством аппарата правительства Грузии. В 2021 году вновь было образовано министерство культуры, которое получило название Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. 

Теги:
Грузия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация