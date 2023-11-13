Минобразования Грузии переименуют в министерство образования, науки и молодежи

Решение связано с переносом агентства, которое занималось делами молодежи, из министерства культуры в министерство образования и науки

ТБИЛИСИ, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии приняло решение перенести агентство, занимающееся делами молодежи, из министерства культуры в министерство образования и науки. Таким образом, Минобразования официально будет называться Министерством образования, науки и молодежи Грузии, сообщили в пресс-службе грузинского правительства по итогам заседания кабмина.

"Среди рассмотренных вопросов был законопроект, согласно которому агентство молодежи, которое подчинялось министерству культуры, спорта и молодежи, перейдет в подчинение Министерства образования и науки Грузии. Соответственно, министерство будет называться Министерство образования, науки и молодежи Грузии", - говорится в сообщении.

В Грузии с 2010 года существовало министерство спорта и по делам молодежи. В 2017 году премьер-министр Георгий Квирикашвили принял решение упразднить данное министерство и передать функции управления по делам молодежи министерству образования, а спорта - министерству культуры. В 2018 году министерство культуры объединили с министерством образования, а компонент молодежи начал функционировать под руководством аппарата правительства Грузии. В 2021 году вновь было образовано министерство культуры, которое получило название Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии.