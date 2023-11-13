13 ноября, 12:22

Президент Польши надеется, что расходы на оборону будут не менее 4% ВВП

Анджей Дуда поблагодарил за "надпартийную поддержку" в парламенте закона о защите отечества, который делает возможным увеличение финансирования вооруженных сил

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду на то, что программы вооружения Польши будут продолжены, а ежегодные расходы на оборону составят не менее 4% от ВВП. Об этом глава государства заявил, выступая на первом заседании Сейма (нижней палаты парламента) нового созыва, сообщает агентство РАР.

"Я надеюсь, что военные программы будут продолжены, а расходы на вооруженные силы будут поддерживаться на уровне по крайней мере 4% ВВП", - сказал он.

Дуда поблагодарил за "надпартийную поддержку" в парламенте закона о защите отечества, "который делает возможным увеличение финансирования [вооруженных сил], а также быструю модернизацию и укрепление польской армии".

На первом после выборов 15 октября заседании Сейма нового состава депутаты принесут присягу, а также изберут маршала (спикера), а правительство подаст в отставку. Вечером в президентском дворце Дуда вручит Матеушу Моравецкому полномочия для формирования нового кабинета министров. 

Теги:
ПольшаДуда, АнджейМоравецкий, Матеуш
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