13 ноября, 12:26
Военная операция на Украине

Economist: в США считают, что потери Украины составляют около 190 тыс. военнослужащих

По данным журнала, из них 70 тыс. человек оценили как безвозвратные потери, еще 120 тыс. военнослужащих - как получивших ранения

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американские чиновники оценивают безвозвратные потери Украины в ходе боевых действий с Россией по меньшей мере в 70 тыс. человек. Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщил британский журнал The Economist.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По этим оценкам, еще 120 тыс. украинских военнослужащих получили ранения.

Издание отметило, что на фоне мобилизации мужского населения в промышленном производстве на Украине начали чаще задействовать женщин. В частности, их стали активнее нанимать на работу в сфере строительства и добычи угля.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВС Украины полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация