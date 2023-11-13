В Индонезии допустили присоединение к БРИКС в случае выгоды для страны

Индонезийский министр обороны Прабово Субианто заявил, что речь идет об экономических интересах Джакарты

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Индонезия могла бы присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), если посчитает это решение выгодным для себя. Такое мнение выразил министр обороны Прабово Субианто, который является одним из главных претендентов на победу на следующих выборах президента страны в 2024 году.

"Мы входим в G20, мы также являемся частью АСЕАН и частью АТЭС. Если это будет выгодно с точки зрения наших экономических интересов, то почему бы нам не присоединиться к БРИКС?", - приводит его слова портал Suara.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее заявлял, что Индонезия ждет подходящего момента для вступления в БРИКС и может присоединиться к формату в 2024 году или в 2025 году, но торопить события не хочет.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в сентябре заявил, что Индонезия проявляет "большой интерес к партнерству с БРИКС, вне зависимости от того, что она сейчас не присоединилась".

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в его состав 1 января 2024 года.