"Это будет политическая акция": как Запад может использовать активы РФ для помощи Украине

На Западе продолжают активно обсуждать варианты использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Правовых оснований для полной их конфискации пока не найдено, и сделать это оказалось довольно сложно. Сегодня рассматривается более простой вариант — направить Киеву налог на сверхприбыль от российских активов. О том, кто и почему противится этой идее и может ли Запад полностью конфисковать замороженные средства РФ, — в материале ТАСС

Помощь налогами

Уже много месяцев Евросоюз озадачен вопросом, как можно использовать в интересах Украины многомиллиардные замороженные российские активы. В конце октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что общая сумма этих активов составляет €211 млрд ($223,15 млрд) и "блок уже решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины", пишет Reuters.

В ЕС уже давно выдвигают идею обложить налогом прибыль от этих средств в пользу Украины, но некоторые европейские столицы, включая Париж, Берлин и Брюссель, опасаются, что этот шаг взбудоражит финансовые рынки и ослабит статус евро как резервной валюты, пишет Politico.

Как отмечает издание, €180 млрд российских активов находятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Когда они достигают срока выплат по облигациям и реинвестируются финансовыми посредниками, они приносят прибыль. За первые девять месяцев этого года Euroclear получила за счет этого €3 млрд, хотя и понесла убытки: €34 млн управленческих и юридических расходов, а также примерно €18 млн упущенных возможностей получения дохода.

Некоторые европейские официальные лица считают, что полученный доход можно передать на нужды Украины, но бельгийское правительство призывает подходить к этому вопросу более осторожно.

"Вам нужна правовая основа, и ясно, что Бельгия не может обеспечить эту правовую основу самостоятельно <…> Нужна правовая основа и способ сделать это, не дестабилизируя международные финансовые потоки. Макроэкономические последствия довольно велики", — отметил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Еще одна организация, располагающая замороженными российскими активами, Clearstream, находится в Люксембурге, который, как и Бельгия, хочет получить гарантии, что ему не придется нести все юридические и финансовые риски, связанные с таким беспрецедентным шагом.

На фоне обсуждения этого вопроса некоторые страны ЕС, включая Бельгию, Италию, Германию и Францию, "проявляют осторожность в отношении ускорения усилий" по использованию прибыли от попавших под санкции активов Центробанка РФ для поддержки Украины, сообщило агентство Bloomberg. По данным его источников, правительства просят сначала гарантировать, что формула использования этой прибыли юридически обоснована и не ставит под угрозу финансовую стабильность.

Как отмечает агентство, к идее ускорения работы по представлению законопроекта об использовании замороженных активов ЦБ РФ к концу года настороженно относится даже сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В июне Financial Times писала о разногласиях в вопросе введения налога на прибыль от использования российских замороженных активов, которые возникли между ЕК и Европейским центральным банком. В ЕЦБ предупредили, что изъятие прибыли от операций с замороженными активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте, а также пошатнуть мировую финансовую стабильность. Даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков, отметили в банке. ЕЦБ обратил внимание, что такой шаг может значительно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны G7, куда входят, в частности, США.

Но, как отмечает Bloomberg, ЕК отвергла аргументы ЕЦБ, заявив, что с самого начала, когда активы только были заблокированы в феврале 2022 года, все риски были оценены и на данный момент "ни один из них не материализовался". Источник агентства уточнил, что предложенный налог на дополнительные доходы от российских активов не затрагивает ни сами активы, ни претензии российского Центробанка, ни роль ЕС в обеспечении сохранности ценных бумаг.

ЕС, вероятно, все же сможет использовать этот механизм в интересах Украины, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

"Налог — это средства, которые получают госорганы соответствующих государств ЕС. Они эти деньги могут потратить так, как им заблагорассудится. Если они хотят отдать их Украине, они могут это сделать, для этого никакого нового правового механизма не нужно, он уже есть. Нужно просто собрать налог, не важно с чего, и отправить его, куда хочется. Я думаю, что это будет скорее политическая акция: мы что-то делаем, помогаем Украине с помощью средств, которые получаем от россиян. Но это будут очень небольшие деньги в сравнении с тем, что заморожено", — объяснил эксперт ТАСС.

Вполне возможно, что Евросоюз реализует такой план, поскольку направить Киеву налог на прибыль от российских активов намного проще, чем просто конфисковать их, отметил программный директор клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Проблемы конфискации

На протяжении многих месяцев после начала Россией специальной военной операции на Украине Евросоюз регулярно отчитывался о заморозке активов РФ на миллиарды долларов, но в октябре прошлого года Урсула фон дер Ляйен призналась, что главная цель ЕС — их конфискация. В объединении регулярно обсуждалось, каким образом можно направить эти активы на помощь Украине.

На пути к реализации этого плана блок столкнулся с существенными юридическими препятствиями, о которых еще год назад сказала глава ЕК. В ЕС была создана специальная группа из представителей государств — членов объединения и международных экспертов, которая должна была понять, "каковы легальные предпосылки, которые можно использовать для конфискации средств и их направления для восстановления Украины", говорила фон дер Ляйен. Она заверяла, что ЕС защищает верховенство закона, а это значит, что "предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для этого процесса".

Но уже в декабре прошлого года газета The Wall Street Journal сообщила, что представители Евросоюза признали невозможность конфискации замороженных активов Центробанка России для оплаты восстановления Украины. Причина — в действии международного принципа государственного иммунитета, в соответствии с которым суверенное государство не подчиняется органам власти других стран.

При этом в ЕК предложили создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка РФ и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.

"В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины. Потом, когда санкции будут отменены (то есть средства должны быть легально разблокированы на основании собственной юридической системы ЕС — прим. ТАСС), эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины", — отмечала фон дер Ляйен.

Положение активов в США

План обложения прибыли от замороженных российских активов налогом на непредвиденные доходы нашел поддержку в Вашингтоне.

"Это кажется разумным предложением. Это не то же самое, что и арест активов", — заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью Bloomberg.

По ее словам, США обсуждают эту идею с Евросоюзом, но не отождествляют ее с конфискацией активов. Полное их изъятие, как уточнила министр, было бы незаконным. Юридическая служба ЕС пришла к такому же выводу, поэтому появился альтернативный план обложить налогом прибыль от использования активов, объяснила Йеллен.

В самих США сейчас также активно обсуждается вопрос предоставления помощи Украине за счет замороженных российских средств. 7 ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса поддержал законопроект, предусматривающий передачу Белым домом Киеву части конфискованных активов РФ. За документ проголосовали 40 законодателей, против — только двое. Законопроект был внесен в Сенат и Палату представителей Конгресса группой демократов и республиканцев в июне текущего года. Он предусматривает среди прочего "выделение дополнительной помощи Украине при использовании активов, конфискованных у ЦБ РФ, и других суверенных активов РФ".

Как следует из инициативы, властям Соединенных Штатов следует добиваться создания "международного компенсационного механизма", чтобы передать российские активы Киеву "в координации с иностранными партнерами". О действиях на этом направлении, а также о влиянии американских санкций на РФ администрация президента США Джо Байдена должна будет отчитываться перед американскими законодателями.

В законопроекте отмечается, что США следует "запретить возвращение средств российским структурам, в отношении которых были введены санкции, пока Россия не уйдет с Украины и не согласится предоставить компенсацию". Когда это предложение может рассмотреть Палата представителей полного состава, пока не уточняется.

Экс-глава Минфина США (1999–2001) Лоуренс Саммерс в середине сентября заявил, что у администрации Байдена уже есть юридическое обоснование для полного ареста российских активов в соответствии с чрезвычайными полномочиями президента. Оно содержится в почти 200-страничном документе, в числе авторов которого — ученый-юрист Лоуренс Трайб.

Как отмечает Bloomberg, сторонники законопроекта работают с Белым домом, пытаясь снять озабоченность администрации по поводу того, что такая инициатива может создать прецедент, который встревожит другие страны, хранящие свои государственные средства на счетах в США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ранее заявил, что страны Запада рассматривают возможные юридические основания для передачи Украине замороженных активов РФ, но необходимо предоставить подтверждение того, что "для этого есть правовая основа".

Если западные страны и продолжат обсуждать вопрос о конфискации суверенных и частных активов России, быстро он в любом случае не решится, отметил Иван Тимофеев. Он обратил внимание, что такой правовой механизм и практика уже существуют только в Канаде. В США есть механизм передачи Украине средств, полученных в рамках уголовных преследований, связанных с активами подсанкционных лиц.

"В Евросоюзе разговоры об этом велись, но общего механизма там пока не предвидится. Массового распространения конфискационная тема на Западе пока не получила, за исключением Канады и частично США", — констатировал эксперт.

Тем не менее разговоры на эту тему ведутся довольно активно, поэтому стоит ожидать, что в конечном счете решение о конфискации активов будет принято, считает Олег Барабанов.

"Мне кажется, рано или поздно они придут к этому и конфискуют российские активы. Сейчас на Западе активно ищут разные юридические формулировки и, я думаю, найдут. Ожидать здесь чего-то другого не стоит. Как таковых правовых механизмов для конфискации активов у них нет, но они придумают, это же не проблема", — заключил эксперт.

Лидия Мисник