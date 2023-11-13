В Австрии назвали спасение населения целью перемирия в Газе

Прекращение огня не должно привести к укреплению ХАМАС, заявил Александер Шалленберг

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Целью гуманитарных усилий международного сообщества по прекращению огня в секторе Газа должно быть спасение гражданского палестинского населения, а не усиление радикальной группировки ХАМАС в результате прекращения огня. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг на полях заседания глав МИД стран ЕС.

"Нашей целью должно быть облегчение положения гражданского населения, но не укрепление ХАМАС", - подчеркнул глава австрийской дипломатии.

"Я считаю, что прекращение огня приведет лишь к тому, что ХАМАС сможет усилиться, перегруппироваться. Мы очень заинтересованы в том, чтобы было достигнуто соглашение о гуманитарном прекращении огня и [создании] гуманитарных коридоров, и в пользу этого имеется консенсус на европейском уровне. Мы также решительно поддерживаем предложение Кипра о морских коридорах. Мы должны сделать все возможное, чтобы уменьшить потери среди гражданского населения", - отметил Шалленберг.

Выступая 9 ноября на Парижской конференции по гуманитарной ситуации в Газе, президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что руководство республики подготовило "комплексное предложение по организации морского коридора для беспрепятственной, безопасной и регулируемой доставки с Кипра гуманитарной помощи в сектор Газа". По его словам, операционный центр, способный принимать до 200 тыс. т гуманитарных грузов, будет располагаться в Ларнаке, где находятся морская и воздушная гавани республики. Как заметил президент, инспекция и погрузка гуманитарной помощи на суда, следующие в Газу, займут не более одного дня. Он также предложил, чтобы суда с помощью для населения Газы сопровождали военные корабли стран, участвующих в гуманитарной операции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.