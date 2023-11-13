13 ноября, 13:26
Палестино-израильский конфликт

Посол Израиля в РФ заявил, что Аббас не контролирует Газу

По этой причине Израиль не может вести переговоры с палестинским лидером, сообщил Александр Бен Цви

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Израильская сторона не может вести переговоры об урегулировании с палестинским лидером Махмудом Аббасом, потому что он не контролирует сектор Газа. Об этом заявил журналистам посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

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"Мне всегда говорят, что надо сесть за стол переговоров, про два государства говорят. Давайте подумаем, как мы это сделаем, - сказал он. - Я всегда спрашиваю, если я сажусь за стол переговоров, то с кем? Простой вопрос. С кем я сяду: с ХАМАС, который меня хочет уничтожить, и сам говорит об этом, или, например, с палестинцами, которые сидят в Рамалле, то есть с палестинской автономией, потому что ХАМАС к ним не относится, они противники?"

"Махмуд Аббас, который скоро приедет в Москву по идее, он контроля над Газой не имеет, - продолжил посол. - То есть я буду с ним договариваться, а потом что? Нам нужно, чтобы тот, кто садится за стол переговоров, мог исполнить то, что обещал". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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