13 ноября, 13:33

Спикер Сейма Литвы зарегистрировала предложение о выборах в Европарламент 9 июня

Виктория Чмилите-Нильсен планирует вынести его на рассмотрение парламента на пленарном заседании 14 ноября

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Выборы в Европарламент в Литве следует провести 9 июня. Такое предложение в секретариате Сейма (парламента) зарегистрировала спикер законодательного собрания Виктория Чмилите-Нильсен.

"Предложение зарегистрировано. Планирую вынести его на рассмотрение парламента на пленарном заседании во вторник", - сказала она журналистам.

Литву в 2023 году ожидают выборы трех уровней. 12 мая состоятся президентские выборы. Их второй тур при необходимости будет назначен на 26 мая. Одновременно с выборами главы государства состоится референдум по вопросу двойного гражданства, которое сейчас законами запрещено.

В период с 6 по 9 июня балтийская республика должна проголосовать на выборах в Европарламент. Осенью пройдут очередные выборы в Сейм.

Даты проведения всех этих выборов устанавливает парламент. Это должно быть сделано не позднее полугода до намечаемой даты голосования. 

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Литва
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