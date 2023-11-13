Объем экспорта Ирана в военной сфере в 2022 году приблизился к $1 млрд

Замминистра обороны генерал Махди Фарахи заявил, что Тегеран "движется к созданию самой передовой военной продукции и техники во всем мире"

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Стоимость иранского экспорта в военной сфере за год достиг показателей в почти $1 млрд. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Ирана генерал Махди Фарахи.

"Когда-то страны мира не хотели поставлять нам даже колючую проволоку, а в прошлом году (год по иранскому календарю заканчивается 20 марта - прим. ТАСС) стоимость нашего экспорта в военной сфере возросла почти до $1 млрд, - приводит его слова агентство Tasnim. - Сейчас мы не только производим комплектующие, но и движемся к созданию самой передовой военной продукции и техники во всем мире".

"Министерство обороны сейчас разрабатывает новые технологии, которые позволят нам успешно вести гибридные войны", - добавил Фарахи.

14 июня министр обороны страны Мохаммад Реза Аштияни заявил, что объем экспорта продукции военного назначения Ирана увеличился в три раза. Кроме того, добавил министр, производство невоенных товаров и услуг за прошедший год удвоилось, в то время как выпуск военной продукции увеличился на 81%.

Аштияни отметил, что Минобороны поставило перед собой ряд задач по увеличению производства военной и гражданской техники, расширению возможностей в области ракет, беспилотных летательных аппаратов, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также по развитию дипломатии в сфере обороны посредством создания новых экспортных возможностей.