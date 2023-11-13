13 ноября, 13:57

В Нигер прибыл осужденный на родине экс-премьер Кот-д'Ивуара Соро

В 2020 году его заочно приговорили к 20 годам тюрьмы за финансовые преступления

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер Кот-д'Ивуара Гийом Соро, приговоренный на родине к 20 годам тюрьмы и скрывающийся за пределами страны, прибыл в столицу Нигера Ниамей. Об этом говорится в пресс-релизе созданного им в 2019 году движения "Солидарные поколения и народы".

"После пяти лет изгнания за пределами Африки Соро вернулся на континент и сейчас находится в Ниамее, - цитирует его агентство AFP. - В течение дня он будет принят лидером Нигера генералом Абдурахманом Тчиани".

Накануне Соро заявил, что намеревается вернуться в Кот-д’Ивуар.

Весной 2020 года уголовный суд ивуарийского города Абиджан приговорил Соро заочно к 20 годам лишения свободы за финансовые преступления. Ранее Соро бежал из Кот-д'Ивуара и на момент оглашения приговора находился во Франции в добровольном изгнании.

Соро получил широкую известность в Кот-д'Ивуаре, когда принял участие в 2002 году в восстании против тогдашнего президента страны Лорана Гбагбо. В тот же год в стране началась гражданская война, которая завершилась компромиссом правительства и оппозиции весной 2007 года, что дало новый импульс политической карьере Соро, когда тот занял пост премьер-министра.

Нигер и Кот-д'Ивуар не имеют общей границы. 

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