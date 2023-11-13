13 ноября, 14:56

Венгрия будет блокировать €500 млн для Украины до получения гарантий по банку OTP

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что Будапешт ожидает от Киева гарантий непопадания организации в список "международных спонсоров войны"

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Венгрия не позволит выделить Украине очередной транш из Европейского фонда мира на €500 млн до тех пор, пока Киев не даст гарантии того, что банк OTP не окажется снова в украинском списке "международных спонсоров войны". Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Сегодня на нас было оказано огромное давление, чтобы из так называемого Европейского фонда мира были выплачены €500 млн за поставки оружия Украине. Конечно, я не согласился на это, и мы продолжим отстаивать свою позицию до тех пор, пока мы не получим от Национального агентства по противодействию коррупции Украины гарантии того, что подобное [с банком OTP] никогда не повторится", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). 

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УкраинаВенгрия
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