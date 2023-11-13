13 ноября, 15:36
Военная операция на Украине

СМИ: Германия до конца года передаст Украине еще две системы ПВО IRIS-T

По данным издания NV, Берлин также передаст Киеву дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. ФРГ направит Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на посла Германии в Киеве Мартина Егера.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас три системы [IRIS-T] развернуты [на Украине], а планируется [развернуть] пять до конца года", - цитирует издание дипломата.

Посол пообещал, что, помимо IRIS-T, Германия предоставит Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, но не уточнил их количество и ориентировочные сроки поставок.

Согласно данным Минобороны ФРГ, в конце октября власти Германии отправили Украине еще одну систему ПВО IRIS-T SLM, уже третью по счету, а также ракеты к ней. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация