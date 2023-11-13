13 ноября, 16:10,
обновлено 13 ноября, 16:26

ЕС предупредил Азербайджан о последствиях нарушений суверенитета Армении

По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, любое нарушение территориальной целостности будет неприемлемо

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. ЕС предупреждает Азербайджан, что любое нарушение территориальной целостности и суверенитета Армении неприемлемо и приведет к "суровым последствиям". Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Мы должны быть очень бдительны относительно любой попытки дестабилизации Армении - как внутренней, так и внешней. И наш сигнал Азербайджану четок: любое нарушение суверенитета и территориальной целостности Армении будет неприемлемо и приведет к суровым последствиям для наших отношений", - сказал он. 

Теги:
АзербайджанАрменияБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация