13 ноября, 16:22,
обновлено 13 ноября, 16:47
Военная операция на Украине

Боррель сообщил, что ЕС не успеет к концу года поставить Украине 1 млн снарядов

Руководитель дипломатической службы Евросоюза отметил, что сообщество пока предоставило Киеву чуть более 300 тыс. снарядов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что сообщество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет, из которых Киеву пока предоставлено чуть более 300 тыс., хотя Брюссель и не отказывается от этой задачи совсем. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи глав МИД ЕС, где вновь не было принято решения о разблокировке нового транша военной помощи для Украины в €500 млн из Европейского фонда мира.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Это все еще наша цель. Эту цель мы старались достичь по трем линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них. Эта рабочая линия закончена, по ней предоставлено чуть более 300 тыс. снарядов. Сейчас мы находимся на второй линии - производстве. Подписано несколько контрактов, производство запущено. Ну и третья линия - увеличение производства, но это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего года. У нас сохраняется эта задача, но мы, наверное, не сможем выполнить ее до конца года, все зависит от того, как быстро контракты будут выполнены и заводы смогут производить", - сказал Боррель. 

Теги:
УкраинаРоссияБоррель, ЖозепВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация