Боррель сообщил, что ЕС не успеет к концу года поставить Украине 1 млн снарядов

Руководитель дипломатической службы Евросоюза отметил, что сообщество пока предоставило Киеву чуть более 300 тыс. снарядов

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Руководитель дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что сообщество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет, из которых Киеву пока предоставлено чуть более 300 тыс., хотя Брюссель и не отказывается от этой задачи совсем. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи глав МИД ЕС, где вновь не было принято решения о разблокировке нового транша военной помощи для Украины в €500 млн из Европейского фонда мира.

"Это все еще наша цель. Эту цель мы старались достичь по трем линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них. Эта рабочая линия закончена, по ней предоставлено чуть более 300 тыс. снарядов. Сейчас мы находимся на второй линии - производстве. Подписано несколько контрактов, производство запущено. Ну и третья линия - увеличение производства, но это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего года. У нас сохраняется эта задача, но мы, наверное, не сможем выполнить ее до конца года, все зависит от того, как быстро контракты будут выполнены и заводы смогут производить", - сказал Боррель.