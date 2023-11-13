Санду отказалась назначить главу Гагаузии членом правительства Молдавии

По мнению молдавского лидера, Евгения Гуцул "работает на криминальную группировку"

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не подпишет указ о назначении членом правительства Молдавии главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая, как она утверждает, "работает на криминальную группировку".

"Пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать указ. Если она начнет представлять интересы граждан, порвет связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация, - заявила Санду в эфире Радио Молдова. - У меня и у вас есть доказательства, и у прокуратуры, что этот человек управляется Иланом Шором (лидером партии "Шор", которая была запрещена Конституционным судом Молдавии по предложению правительства - прим. ТАСС) и [действует как] участник криминальной группировки. <...> Правительство - это институт на службе у граждан и не может быть с членами криминальных группировок".

Начиная с мая отношения между Кишиневом и автономией обострились после того, как молдавское руководство попыталось объявить незаконными выборы главы Гагаузии, на которых победила Гуцул. Санду заявила, что голосование прошло с нарушениями, а молдавская полиция провела в Центризбиркоме Гагаузии обыски и изъяла документы. Несмотря на то, что результаты выборов признали все их участники, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем парламент Молдавии принял поправки в закон, которые повлекут сокращение бюджета автономии. Гуцул также заявила, что Кишинев заблокировал программу помощи проживающим в регионе пенсионерам и поставки более дешевого газа в автономию по договору, заключенному с компанией из Турции.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата (столица автономии) сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".