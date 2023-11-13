Санду заявила, что не отменит указ об отставке Генпрокурора несмотря на решения ЕСПЧ и КС

Александра Стояногло отстранили от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании публикаций в прессе десятилетней давности

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не будет отменять свой указ об отставке генерального прокурора Александра Стояногло несмотря на решения Европейского суда по правам человека и Конституционного суда республики, которые признали его отстранение незаконным.

"Решение Конституционного суда - всего лишь констатация, которая не изменит наших планов о проведении конкурса по отбору нового генпрокурора в соответствии с требованиями, которые выдвинул Европейский Союз", - сказала Санду в эфире Радио Молдова.

На прошлой неделе председатель КС Молдавии Николай Рошка, который в прошлом работал советником Санду, подал в отставку после того, как судьи большинством голосов приняли решение о незаконности отстранения Стояногло. В частности, статья, на основании которой он проходил оценку в качестве генерального прокурора, была признана незаконной.

Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании публикаций в прессе десятилетней давности, которые не были доказаны до сих пор. Бывший генпрокурор назвал свое дело политическим. Он заявил, что Санду требовала от него открыть уголовные дела на лидеров крупнейших оппозиционных партий, в числе которых бывший президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон, а также указал на ее заинтересованность в установлении контроля над Генпрокуратурой и юстицией.

После своей отставки Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека, который признал, что его отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на сфальсифицированных делах.