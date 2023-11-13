Огромные потери ВСУ и "потерявший ценность" Толстой. События вокруг Украины

За время российской спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными порядка 190 тыс. человек, сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники в администрации США.

Украина не соответствует критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не сможет присоединиться к сообществу, поскольку на ее территории продолжается военный конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Комиссия Одесского горсовета рекомендовала изъять из госреестра памятник Льву Толстому как "потерявший ценность ввиду актуальных событий".

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки отразили более 10 атак ВСУ на донецком, запорожском, краснолиманском и купянском направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

С учетом боевых действий на херсонском и южнодонецком направлениях потери противника превысили 710 военнослужащих.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах, добавили в министерстве.

Диверсия на "Северных потоках"

"Украинские следы" диверсии на "Северных потоках" "все больше и больше появляются в различных докладах, расследованиях, сообщениях СМИ", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он призвал "не заматывать" эту тему и стараться "сделать публичными результаты расследования, назвать виновных, исполнителей, тех, кто участвовал в координации, заказывал" проведение теракта.

Венгрия против членства Украины в ЕС

Украина крайне далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не сможет присоединиться к сообществу, поскольку на ее территории продолжается военный конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

По словам министра, на этой встрече на венгерских представителей "было оказано огромное давление, чтобы из так называемого Европейского фонда мира были выплачены €500 млн за поставки оружия Украине". "Конечно, я не согласился на это", - сказал Сийярто, указав, что Будапешт не позволит выделить очередной транш до тех пор, пока Киев не даст гарантии того, что банк OTP не окажется снова в украинском списке "международных спонсоров войны".

Военная помощь Киеву

Объем военных поставок Украине со стороны Евросоюза достиг €27 млрд, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Эта "рекордная цифра" включает поставки оружия от ЕС по линии Европейского фонда мира и прямые поставки отдельных государств ЕС.

Власти Франции намерены отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов и рассчитывают заставить Украину покупать новую технику у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI. Он привел данные парламентского доклада, согласно которому размер военной помощи Франции Украине достигает €3 млрд.

Подсчет потерь

Американские чиновники оценивают безвозвратные потери Украины в ходе боевых действий с Россией по меньшей мере в 70 тыс. человек, сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники в администрации США. По этим оценкам, еще 120 тыс. украинских военнослужащих получили ранения.

Издание отметило, что на фоне мобилизации мужского населения в промышленном производстве на Украине начали чаще задействовать женщин. В частности, их стали активнее нанимать на работу в сфере строительства и добычи угля.

Преследования политиков

Депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, активно критикующего президента страны Владимира Зеленского, обвинили в государственной измене, сообщило агентство УНН со ссылкой на информированные источники. По их данным, Дубинскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), а также ч. 1 ст. 111 (государственная измена). По решению суда Дубинский неделю назад был отправлен под домашний арест, его подозревают в организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу.

Суд во Львове заочно приговорил бывшего депутата Верховной рады от ныне запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илью Киву к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Как сообщила пресс-служба суда, Киву, объявленного в международный розыск, признали виновным в госизмене, призывах к захвату власти, публичном использовании символики СССР.

Война с памятниками

Историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы, рассмотрев вопрос о судьбе ряда городских памятников в связи с действием законов о декоммунизации и "запрете на пропаганду российской имперской политики", вопреки постановлению правительства страны рекомендовала оставить в городе памятники поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову в связи с их "исключительной ценностью". При этом, как сообщила пресс-служба горсовета, предложено изъять упоминание о княжеском титуле Воронцова.

Сохранится и монумент в честь восстания матросов броненосца "Потемкин", поскольку "это был пример борьбы украинцев против царизма и национального угнетения".

Решено сохранить в госреестре памятники физику Александру Попову и физиологу Ивану Павлову, убрав, однако, упоминание о том, что это были русские ученые. А вот памятники Льву Толстому, Валерию Чкалову, Феликсу Дзержинскому и ряд других признаны "потерявшими ценность <...> с точки зрения современных актуальных событий".