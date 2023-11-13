13 ноября, 17:55

Санду считает, что у Молдавии больше нет тем для обсуждения с Россией

Президент обвинила Москву в неуважении интересов молдавских граждан

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Майя Санду заявила, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с Россией, обвинив ее в неуважении интересов граждан республики.

"У нас был конструктивный подход к отношениям с Российской Федерацией, о чем мы говорили еще с 2021 года. Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией", - заявила Санду в эфире Радио Молдова. Она возложила на Москву вину за сокращение поставок газа в республику, конфликт на Украине и якобы попытки свергнуть правительство в Кишиневе.

Отношения между Кишиневом и Москвой ухудшились после избрания президентом Санду в 2020 году. После выборов она заявила, что планирует отправиться с визитом в РФ, чтобы обсудить важные проблемы двусторонних отношений, среди которых экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч молдавских граждан, которые работают в России. Однако визит так и не состоялся, руководство Молдавии стало игнорировать встречи в рамках СНГ, а с началом спецоперации на Украине заняло сторону Запада и начало резко критиковать Москву. С прошлого года в республике запрещено вещание ряда российских СМИ, создан национальный центр по борьбе с "пропагандой", в которой Кишинев неоднократно обвинял Москву. В августе из Кишинева была выслана большая группа российских дипломатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что нарастанием антироссийской риторики власти Молдавии хотят отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у населения. В Москве призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Санду за проведение антироссийского курса критикуют бывшие президенты Молдавии Игорь Додон, Владимир Воронин, экс-главы правительств Владимир Филат, Ион Кику и другие молдавские политики.

Опубликованный в июле опрос молдавской социологической компании Intellect Group показал, что большинство граждан Молдавии (57%) не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией, примерно столько же опрошенных считает, что Санду должна поехать в Москву договариваться по ценам на газ и другим важным проблемам. Поддерживают ухудшение отношений с РФ 16,4% опрошенных, остальные не ответили на этот вопрос. 

Теги:
РоссияМолдавияСанду, Майя
© Информационное агентство ТАСС
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