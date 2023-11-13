ООН не смогла верифицировать информацию о расположении штаба ХАМАС в больнице "Аш-Шифа"

Глава Управления всемирной организации по координации гуманитарных вопросов на палестинских территориях Андреа Де Доменико отметил, что израильтянам неоднократно говорили о нахождении там 5 тыс. пациентов

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. ООН не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, что штаб радикального палестинского движения ХАМАС находится в больнице "Аш-Шифа". Об этом сообщил на брифинге для журналистов глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на палестинских территориях Андреа Де Доменико.

"Мы видели такую информацию о командном пункте в больнице в социальных сетях <...>, но мы не в состоянии независимо проверить эту информацию <...>, очень сложно проверить эту информацию. Несмотря на это израильтянам неоднократно говорили, что в больнице находится около 5 тыс. пациентов. Изначально больница была рассчитана на 650 коек, еще до конфликта количество увеличили до 750, но в какой-то момент число пациентов составило 5 тыс. Плюс еще есть 60 тыс. перемещенных лиц, которые ищут безопасное место", - отметил он. Де Доменико также подчеркнул, что сейчас "просто нет вариантов переместить этих пациентов в безопасное место в секторе Газа".

27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель. Один из врачей больницы Гасан Абу Ситтах 3 ноября сообщил, что в медучреждении работает только один из двух электрогенераторов. 11 ноября иранское агентство ISNA сообщило, что израильские войска достигли окрестностей больницы "Аш-Шифа", в непосредственной близости от здания идут ожесточенные бои. В тот же день Минздрав сектора Газа сообщил о приостановке операций в больнице из-за истощения запасов топлива.

В свою очередь представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные 12 ноября помогут эвакуировать детей из педиатрического отделения больницы, подчеркнув, что здание не блокировано. Однако директор учреждения Мухаммед Абу Сальмия опроверг эту информацию. По его словам, в больнице отсутствуют условия для жизнеобеспечения и оказания медицинских услуг.

Накануне вечером пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому и родильному отделению, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек.