Министр обороны Израиля заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

По словам Йоава Галанта, сторонники палестинского движения бегут на юг, а местные мирные жители грабят базы радикалов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, местные мирные жители грабят базы радикалов. С таким утверждением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.

"У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству", - сказал министр, слова которого приводит издание The Times of Israel.

Министр добавил, что израильские войска продвигаются в анклаве "в соответствии с планами и выполняют задачи точно и смертоносно". По его словам, израильская армия в последние дни интенсифицировала действия против туннелей ХАМАС под Газой.

"Мы работаем в соответствии с задачами. У нас нет счетчика времени. У нас есть цели. Мы выполним наши цели", - подчеркнул глава израильского Минобороны.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что, согласно оценке израильских военных, вооруженные отряды сторонников ХАМАС в северной части сектора Газа утратили признаки организованной структуры.