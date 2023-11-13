Тунис отправил груз с гуманитарной помощью для населения сектора Газа

По информации Tunis Afrique Presse, помощь включает 13 тонн медикаментов и медицинских средств, инвалидные коляски, 10 тыс. готовых обедов, детское молоко, одеяла и другие вещи

РАБАТ, 13 ноября. /ТАСС/. Тунис направил военный самолет с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Воздушное судно вылетело в аэропорт египетского города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, откуда затем грузовики будут доставлены на территорию палестинского анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

По сведениям информационного агентства Tunis Afrique Presse, гуманитарная помощь включает 13 тонн медикаментов и медицинских средств, инвалидные коляски, 10 тыс. готовых обедов, детское молоко, одеяла и другие вещи. Это уже второй рейс с гуманитарной помощью из Туниса для жителей сектора Газа, первый был отправлен 15 октября.

Кроме того, тунисские власти заявили о готовности направить медицинские бригады и развернуть полевые госпитали в секторе Газа, как только для этого будут созданы подходящие условия.