Ермак заявил Блинкену, что Украина "очень нуждается" в усилении системы ПВО

Глава офиса украинского президента отметил, что таким образом можно защитить ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Украина "очень нуждается" в усилении системы ПВО. Об этом говорится на сайте офиса главы украинского государства.

"Очень нуждаемся в системах ПВО, которые защитят <...> ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора", - приводит офис слова Ермака, который встретился в Вашингтоне с Блинкеном. Во время встречи в Вашингтоне стороны также обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения в зоне СВО и обстановку на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе Ермак попросил советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана ускорить поставки вооружения Украине.

Киев уже неоднократно выражал неудовольствие недостаточной, по мнению украинских властей, помощью в снабжении вооружением. Представители Украины ранее заявляли, что ищут способы наладить в стране производство вооружения, в том числе дронов, дальнобойных ракет и систем ПВО. 29 сентября в Киеве прошел первый форум оборонных индустрий, на котором, как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, были представлены более 30 стран и 252 военные компании. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний к развертыванию производства оружия на территории страны. В частности, Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК.