13 ноября, 19:29
Палестино-израильский конфликт

Госдеп подтвердил, что заявления Нетаньяху расходятся с позицией США

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон планирует продвигать обнародованные американским госсекретарем Энтони Блинкеном принципы в качестве основы для урегулирования палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил, что заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху противоречат позиции американской администрации. С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

Читайте также
Эвакуация россиян, атаки на базы США, пауза Израиля. Конфликт на Ближнем Востоке

По его словам, Нетаньяху изложил точку зрения, отличную от позиции Госдепартамента. "Он [Нетаньяху] дал комментарии, отличные от позиции, изложенной госсекретарем [США Энтони] Блинкеном как во время его пребывания в [ближневосточном] регионе, так и в его речи, произнесенной в Токио на прошлой неделе", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о расхождениях в позициях Израиля и США по поводу будущего сектора Газа.

Руководитель пресс-службы Госдепа подчеркнул, что США намерены продвигать обнародованные Блинкеном принципы в качестве основы для урегулирования палестино-израильского конфликта. "В вопросе будущего Газы центральными должны быть мнения палестинцев, имеющих право голоса в определении собственного будущего", - добавил Миллер.

Как заявил ранее на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства, Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве, чтобы исключить любую угрозу для себя на этом направлении. До этого на встрече с главами израильских муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, Нетаньяху отметил, что израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа и не отдавать его внешним силам. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация