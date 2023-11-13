Госдеп подтвердил, что заявления Нетаньяху расходятся с позицией США

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон планирует продвигать обнародованные американским госсекретарем Энтони Блинкеном принципы в качестве основы для урегулирования палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил, что заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху противоречат позиции американской администрации. С соответствующим заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, Нетаньяху изложил точку зрения, отличную от позиции Госдепартамента. "Он [Нетаньяху] дал комментарии, отличные от позиции, изложенной госсекретарем [США Энтони] Блинкеном как во время его пребывания в [ближневосточном] регионе, так и в его речи, произнесенной в Токио на прошлой неделе", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о расхождениях в позициях Израиля и США по поводу будущего сектора Газа.

Руководитель пресс-службы Госдепа подчеркнул, что США намерены продвигать обнародованные Блинкеном принципы в качестве основы для урегулирования палестино-израильского конфликта. "В вопросе будущего Газы центральными должны быть мнения палестинцев, имеющих право голоса в определении собственного будущего", - добавил Миллер.

Как заявил ранее на пресс-конференции премьер-министр еврейского государства, Израиль рассчитывает по итогам своей военной операции в секторе Газа добиться полной его демилитаризации и намерен сохранить за собой контроль в сфере безопасности в анклаве, чтобы исключить любую угрозу для себя на этом направлении. До этого на встрече с главами израильских муниципалитетов, расположенных в непосредственной близости от Газы, Нетаньяху отметил, что израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа и не отдавать его внешним силам.