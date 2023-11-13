В Приднестровье заявили, что принятый в Молдавии закон о сепаратизме мешает переговорам

Глава МИД Виталий Игнатьев отметил, что интенсивность диалога минимизировалась

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев приветствовал критику принятого парламентом Молдавии "закона о сепаратизме" со стороны Европейского союза.

"Отрадно отмечаем, что Европейский союз одинаково вместе с Приднестровьем оценивает негативное влияние данного нормативного акта. Конечно, это требует определенной работы по пересмотру или отмене этих репрессивных уголовных мер, уголовных статей, которые приняла молдавская сторона", - сказал он в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Он напомнил, что в Тирасполе предупреждали, что "закон о сепаратизме" окажет негативное влияние на переговорный процесс, также это отмечали и представители ОБСЕ.

"Негативное влияние на переговоры уже сказалось в текущем году. У нас интенсивность диалога минимизировалась - были только две встречи политических представителей Тирасполя и Кишинева. У нас упала динамика заседаний встреч экспертных групп сторон. Молдавская сторона отказывается гарантировать безопасность приднестровским представителям", - пояснил Игнатьев.

Парламент Молдавии принял в феврале поправки в Уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм" и "заговор против Молдавии". В опубликованном на прошлой неделе Европейской комиссией отчете говорится о том, что принятие этого закона может негативно повлиять на свободу выражения мнений и объединений, права национальных меньшинств и недискриминацию, а также динамику урегулирования приднестровского конфликта.

Ранее власти Приднестровья обвинили Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на возобновлении встреч на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Последняя такая встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.