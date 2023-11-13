13 ноября, 20:14
Палестино-израильский конфликт

США не считают уход палестинцев с севера Газы насильственным перемещением

Как заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, находясь на юге анклава, мирные жители смогут избежать опасности и ущерба от военной операции Израиля

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американская администрация не считает насильственным перемещением уход палестинцев на юг сектора Газа из-под израильских обстрелов в северной части анклава. Соответствующую позицию на регулярном брифинге для журналистов озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Когда мы выступаем против насильственного перемещения, существует разница между тем, что люди уходят в безопасное место, что мы полностью поддерживаем, <...> между уходом от опасности внутри Газы и насильственным перемещением за пределы Газы, против которого мы выступаем", - сказал Миллер. Он уточнил, что под насильственным перемещением США подразумевают перемещение палестинцев за пределы сектора Газа, в частности, "в Египет или любую третью страну". "Мы хотим видеть, что люди уходят от опасности, чтобы они могли избежать ущерба от военной операции Израиля", - добавил он.

Как напомнил Миллер, "Израиль публично заявлял о том, что ожидает, что люди смогут вернуться в свои дома, когда конфликт закончится". "Необходимо создать механизм по восстановлению Газы, в том числе тех районов и зданий, которые были разрушены, чтобы люди могли вернуться туда, где они жили", - сказал руководитель пресс-службы Госдепа, отвечая на вопрос, куда возвращаться палестинцам, чьи дома были разрушены в результате боевых действий. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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