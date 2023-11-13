Белый дом заявил о сокращении возможностей США по оказанию помощи Украине

В ведомстве отметили, что Вашингтон поставляет оружие, которое просит Киев

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Возможности, которыми США располагает для оказания помощи киевским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели, однако пока Соединенные Штаты поставляют оружие, которое просит Киев. Об этом на регулярном брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"С каждой неделей нам становится все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления, - сказал он. - Мы по-прежнему способны предоставлять военную помощь, которую просит Украина, однако, если бы мы получили полное финансирование, смогли бы делать это на более устойчивой основе".

Салливан заявил, что для американской администрации "окно возможностей закрывается", однако в Белом доме не могут назвать какой-либо конкретной даты, когда все средства Вашингтона на помощь киевским властям будут израсходованы. "Могу вам сказать, что это уже влияет на наши возможности по предоставлению Украине всего необходимого. И этот эффект со временем будет только усиливаться", - добавил он.

Администрация США направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с демократом Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.