В МИД Египта заявили, что КПП "Рафах" открыт

В ведомстве добавили, что ввозу гуманитарной помощи в Газу препятствует Израиль

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Расположенный на границе Египта и палестинского сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах" открыт, ввозу гуманитарной помощи в анклав препятствует Израиль.

Об этом заявил египетский МИД.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" открыт и не закрывался ни на каком этапе с начала кризиса в секторе Газа, препятствия доставке гуманитарной помощи Газу создает израильская сторона", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).