ХАМАС заявило о готовности отпустить 100 заложников при прекращении огня в Газе

В палестинском радикальном движении отметили, что это условие необходимо для определения местонахождения 50 человек из числа заложников

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, список которых представил ему Израиль, при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения 50 из них. Об этом говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

"Оккупация представила список из 100 имен заложников, мы ответили посредникам, что знаем [местонахождение] только 50 из них и нам нужен [режим] прекращения огня, чтобы мы могли найти остальных, удерживаемых разными группировками", - утверждается в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС.