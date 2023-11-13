13 ноября, 20:39,
обновлено 13 ноября, 20:55
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС заявило о готовности отпустить 100 заложников при прекращении огня в Газе

В палестинском радикальном движении отметили, что это условие необходимо для определения местонахождения 50 человек из числа заложников

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Палестинское радикальное движение ХАМАС утверждает, что готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, список которых представил ему Израиль, при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения 50 из них. Об этом говорится в заявлении члена политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

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"Оккупация представила список из 100 имен заложников, мы ответили посредникам, что знаем [местонахождение] только 50 из них и нам нужен [режим] прекращения огня, чтобы мы могли найти остальных, удерживаемых разными группировками", - утверждается в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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