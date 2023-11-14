Госдеп назвал неприемлемыми слова израильского министра о ядерной бомбардировке Газы

Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, при этом он отказался комментировать призыв президента Турции к проведению расследования в отношении вопроса о наличии у Израиля ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американская администрация считает неприемлемыми высказывания министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможной ядерной бомбардировке сектора Газа. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

При этом он отказался комментировать призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к проведению расследования в отношении вопроса о наличии у Израиля ядерного оружия. "У меня нет никаких комментариев по поводу расследования или вопросу, лежащему в основе всего этого. Скажу [лишь], что высказывания этого [израильского] министра были совершенно неприемлемыми, и мы рады, что они были немедленно дезавуированы премьер-министром [Израиля Биньямином Нетаньяху]", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Он ушел и от повторной просьбы сообщить, как Вашингтон относится к упомянутой инициативе Эрдогана. "Я просто вообще не буду это комментировать", - подчеркнул Миллер.

Отвечая 5 ноября на вопрос ведущего в эфире радиостанции Kol berama о том, следует ли сбросить на сектор Газа ядерную бомбу, Элияху заявил, что "это одна из возможностей". Позже чиновник указал, что "любому здравомыслящему человеку ясно, что утверждение об атомной бомбе является метафорическим", но Израилю "определенно нужен мощный и непропорциональный ответ терроризму". Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях правительства и отверг его высказывания о возможности применения ядерного оружия в Газе.

Высказывание Элияху осудили несколько стран Ближнего Востока, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Сирия. В распространенном саудовским внешнеполитическим ведомством заявлении отмечалось, что "неспособность немедленно уволить министра или приостановить его полномочия отражает высоту презрения израильского правительства ко всем человеческим, моральным, религиозным и правовым нормам и ценностям".