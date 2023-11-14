13 ноября, 21:02
Палестино-израильский конфликт

Байден на встрече с Си Цзиньпином обсудит действия Ирана на Ближнем Востоке

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, американский лидер намерен отметить, что исламская республика подрывает стабильность в регионе и это не отвечает интересам КНР

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится на этой неделе на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, заявит, что действия Ирана на Ближнем Востоке не отвечают интересам Пекина. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Президент Байден отметит в разговоре с председателем Си [Цзиньпином], что действия Ирана в эскалационном и дестабилизирующем ключе, подрывающие стабильность на Ближнем Востоке, не отвечают интересам КНР", - сказал он.

Салливан добавил, что "у Китая есть отношения с Ираном и он способен при желании донести эти доводы [США] напрямую иранскому правительству".

Ранее Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке. По словам заместителя помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Даны Строул, в период с 17 октября базы и другие американские объекты в Ираке и Сирии были 41 раз атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. 

Теги:
СШАИранПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтСи ЦзиньпинИзраильБайден, Джо
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