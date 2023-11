СМИ Израиля опубликовали фото израильских военных в "заксобрании ХАМАС" в Газе

На снимках видно, как израильские военные со знаменем бригады "Голани" заняли президиум законодательного совета радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израильские СМИ обнародовали фотографии, на которых запечатлены военнослужащие Армии обороны Израиля в помещении законодательного совета палестинской организации ХАМАС в Газе.

Кадры публикуют такие издания, как Haaretz, The Times of Israel и The Jerusalem Post. На них видно, как израильские военные со знаменем бригады "Голани" заняли президиум заксобрания ХАМАС в Газе. С собой они взяли и развернули три флага Израиля. Как отмечает The Jerusalem Post, до военных действий в этом зале свои заседания проводили законодатели ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские военные наблюдают утрату контроля ХАМАС над севером сектора Газа и бегство сторонников организации в южную часть палестинского анклава.