13 ноября, 21:25
Палестино-израильский конфликт

СМИ Израиля опубликовали фото израильских военных в "заксобрании ХАМАС" в Газе

AP Photo/ Leo Correa
© AP Photo/ Leo Correa

На снимках видно, как израильские военные со знаменем бригады "Голани" заняли президиум законодательного совета радикального движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израильские СМИ обнародовали фотографии, на которых запечатлены военнослужащие Армии обороны Израиля в помещении законодательного совета палестинской организации ХАМАС в Газе.

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Кадры публикуют такие издания, как Haaretz, The Times of Israel и The Jerusalem Post. На них видно, как израильские военные со знаменем бригады "Голани" заняли президиум заксобрания ХАМАС в Газе. С собой они взяли и развернули три флага Израиля. Как отмечает The Jerusalem Post, до военных действий в этом зале свои заседания проводили законодатели ХАМАС.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские военные наблюдают утрату контроля ХАМАС над севером сектора Газа и бегство сторонников организации в южную часть палестинского анклава. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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