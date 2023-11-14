13 ноября, 21:33

В Абу-Даби начинает работу второй Всемирный медиаконгресс

Мероприятие проведут под патронажем вице-президента и заместителя премьер-министра ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна

АБУ-ДАБИ, 14 ноября. /ТАСС/. Второй Всемирный медиаконгресс открывается во вторник в Абу-Даби. В работе форума, который пройдет с 14 по 16 ноября, примет участие делегация ТАСС во главе с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

Медиаконгресс проводится под патронажем вице-президента и заместителя премьер-министра ОАЭ шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна. Организаторами мероприятия выступают Национальная выставочная компания Абу-Даби ADNEC и эмиратское информационное агентство WAM.

На площадке конгресса будут организованы специализированная конференция, а также международная выставка информационных продуктов. Участники конференции обсудят наиболее актуальные вопросы, стоящие перед отраслью, в том числе использование инструментов цифровой коммуникации, интеграцию современных технологий и инновационных решений в инфраструктуру средств массовой информации, а также влияние искусственного интеллекта на работу медиа. В программе конференции заявлены более 170 спикеров.

По данным организаторов мероприятия, в нем примут участие 257 медиакомпаний из 172 стран - на треть больше, чем в прошлом году. Второй Всемирный медиаконгресс планируют посетить более 5 тысяч делегатов, которые смогут обменяться опытом и познакомиться с новейшими тенденциями в отрасли. Экспозиция информационных продуктов будет располагаться на площади 32 тыс. кв. м и займет большую часть рабочего пространства выставочного комплекса ADNEC - крупнейшего на Ближнем Востоке.

Активное участие в работе форума примет делегация ТАСС. Агентство поддерживает партнерские отношения с более чем 370 медиа из 134 стран и является членом мировых и региональных организаций: Всемирного медиасаммита, Всемирного конгресса информационных агентств, Европейского альянса информационных агентств, Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, Федерации арабских информационных агентств, Атлантической федерации африканских информационных агентств. 

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