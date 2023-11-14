Оппозиция Тайваня решила выдвинуть единого кандидата на выборах главы острова

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что решение о том, станет ли им представитель Гоминьдана Хоу Юи или лидер Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, примут по итогам опросов избирателей

ГОНКОНГ, 14 ноября. /ТАСС/. Две главные оппозиционные партии Тайваня приняли решение выдвинуть единого кандидата на выборах главы администрации острова в январе следующего года. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

Как заявил председатель Гоминьдана Эрик Чжу (китайское имя - Чжу Лилунь), в ходе переговоров с Тайваньской народной партией было принято решение сформировать коалицию и выдвинуть единого кандидата от оппозиции. В то же время решение о том, станет ли им представитель Гоминьдана Хоу Юи или лидер Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ, будет принято по итогам опросов избирателей.

Он указал, что технические вопросы о том, каким образом будет проводиться опрос общественного мнения, еще не урегулированы. Как отмечает агентство, времени для принятия решения остается мало - все кандидаты должны официально зарегистрироваться с 20 по 24 ноября.

В конце октября оппозиция договорилась сформировать коалицию на предстоящих парламентских выборах. Это было сделано, чтобы довести до максимума число мест в новом составе Законодательного юаня и бросить вызов большинству правящей Демократической прогрессивной партии.

Результаты опросов

Выборы главы администрации Тайваня, а также депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). На третьей строке кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%). Кроме того, в качестве независимого кандидата свою кандидатуру выдвинул основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу.

Оппозиция ведет переговоры о выдвижении единого кандидата уже несколько недель. Они осложняются тем, что глава Тайваньской народной партии лидирует по опросам, однако на ее представителей приходится пять мест в Законодательном юане. В то же время Гоминьдан контролирует 38 из 113 парламентских кресел, а также 14 из 22 постов мэров и глав уездов Тайваня. Правящая политическая платформа - Демократическая прогрессивная партия - имеет большинство и контролирует 64 места в высшем законодательном органе.

Обе оппозиционные партии выступают за восстановление мира и стабильности в Тайваньском проливе и возобновление официального диалога с Пекином. Такие контакты острова с материковым Китаем были прерваны после прихода к власти в 2016 году Демократической прогрессивной партии и представляющей ее главы администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.