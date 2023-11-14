Минобороны Украины опровергло информацию о готовящихся отставках командующих

Ведомство отказалось комментировать "непроверенную информацию"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины опровергло сообщения о готовящихся отставках трех командующих и отказалось комментировать "непроверенную информацию".

"Ответ на все запросы от СМИ: министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ, не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что министр обороны Украины Рустем Умеров готовит представления на увольнения командующего украинской группировкой войск "Север" Сергея Наева, командующего медицинскими силами ВСУ Татьяны Остащенко и командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского. Кроме того, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза проинформировал со ссылкой на свои источники в Государственном бюро расследований Украины, что украинские следственные органы могут предъявить обвинения Наеву, главкому Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и генерал-майору ВСУ Андрею Соколову, который в начале специальной военной операции России на Украине командовал украинскими войсками на юге страны, утратившими контроль над обширными территориями.

13 ноября депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер - бывший президент Украины Петр Порошенко) Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал в своем Telegram-канале, что на этой неделе будут предприняты "процессуальные действия" в отношении украинских генералов. По его мнению, это может произойти по инициативе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В начале ноября Залужный в статье для издания The Economist признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. В интервью тому же журналу он заявил, что украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. Как пишет издание "Страна", высказывания главкома породили в политических кругах Украины предположения о том, что он вынашивает планы выставить свою кандидатуру в президенты. По оценке издания, подобное развитие событий поставило бы под вопрос победу Зеленского в случае проведения президентских выборов.

Первая информация о возможном обвинении Залужного в неудачах на юге страны появилась в сентябре в украинской службе Би-би-си. По данным службы, Залужный уже беседовал со следователями, которые также допросили Наева, экс-командующих группировкой войск "Юг" Андрея Ковальчука и Соколова, главу украинской администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадия Лагуту. Последнего впоследствии нашли мертвым в Киеве.