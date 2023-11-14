13 ноября, 21:57
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля располагает данными о содержании заложников в больнице "Ар-Рантиси"

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что при осмотре одной из клиник удалось обнаружить командный центр движения, пояса со взрывчаткой для камикадзе, гранаты, штурмовые автоматы АК-47, взрывные устройства

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Израильские военные располагают информацией о том, что больница "Ар-Рантиси" в Газе использовалась сторонниками палестинской радикальной организации ХАМАС для содержания заложников и в военных целях. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

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На вечернем брифинге он рассказал о том, что лично участвовал в осмотре детского отделения больницы "Ар-Рантиси" в секторе Газа. "Я зашел в больницу с видеокамерой и лично задокументировал конкретные свидетельства. Они указывают на то, что ХАМАС использует больницы в качестве средства ведения войны. Под больницей, в подвале, мы обнаружили командный центр ХАМАС, пояса со взрывчаткой для камикадзе, гранаты, штурмовые автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое оружие, компьютеры, деньги и прочее. И мы также нашли признаки, указывающие на то, что заложники ХАМАС удерживались здесь. Сейчас это является предметом расследования, но уже есть разведданные, подтверждающие это", - рассказал он.

Хагари продемонстрировал видеокадры и фотоснимки, подтверждающие, по версии израильской армии, что ХАМАС использовал это медицинское учреждение в военных целях. "Этот подвал ведет к месту, где, как мы полагаем, есть признаки того, что там удерживались заложники", - отметил представитель армии. По его словам, это является доказательством того, что сторонники ХАМАС "совершили военные преступления". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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