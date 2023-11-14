13 ноября, 21:50

Байден не стал комментировать судьбу нового законопроекта о финансировании правительства

Газета The Hill ранее сообщала, что спикер нижней палаты Конгресса представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства в отрыве от помощи Израилю и Украине

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не уточнил, наложит ли он вето на новый законопроект о продлении финансирования работы федерального правительства страны, представленный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

"Насколько я понимаю, новый спикер Палаты представителей выдвинул новое предложение, которое сейчас обсуждается с другими лидерами Палаты представителей, а также сенатором [Чаком] Шумером (лидер демократического большинства в Сенате США - прим. ТАСС) и лидером республиканцев [в Сенате], - заявил он в понедельник журналистам в Белом доме. - Я пока не знаю, какой будет итог".

Байден уточнил, что обсуждения законопроекта в комитете по регламенту Палаты представителей должны состояться в понедельник. "Я не буду судить о том, наложу ли я вето или подпишу законопроект. Давайте подождем и посмотрим, к чему они придут", - сказал американский президент, комментируя возможность приостановки работы

Ранее газета The Hill сообщила, что спикер нижней палаты американского Конгресса представил законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства в отрыве от помощи Израилю и Украине.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом США и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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