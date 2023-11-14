Индонезия призвала США "сделать больше, чтобы остановить зверства в Газе"

Индонезийский лидер Джоко Видодо отметил, что прекращение огня в секторе Газа "должно быть обеспечено во имя человечества"

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Индонезия призывает Соединенные Штаты "сделать больше, чтобы остановить зверства в Газе".

С таким заявлением выступил в понедельник на встрече с американским президентом Джо Байденом в Белого доме его индонезийский коллега Джоко Видодо.

"Индонезия также желает, чтобы наше партнерство способствовало региональным и глобальным миру и безопасности. Таким образом, Индонезия обращается к США с призывом сделать больше, чтобы остановить зверства в Газе. Прекращение огня [в секторе Газа] должно быть обеспечено во имя человечества", - подчеркнул Видодо.

По его словам, "США являются одними из самых важных партнеров Индонезии". "И мы согласились вывести отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Но, самое важное, мы должны придать этому настоящий смысл. Для Индонезии экономическое сотрудничество является приоритетом, в том числе по вопросам, которые касаются цепочек поставок", - сказал президент.

В свою очередь, Байден выразил уверенность в том, что провозглашение всеобъемлющего стратегического партнерства между Вашингтоном и Джакартой откроет "новую эру" в их двусторонних отношениях "по всему спектру вопросов". Речь идет о "самом высоком из возможных уровней сотрудничества", отметил глава администрации США. Как он пояснил, это предполагает в том числе расширение сотрудничества США и Индонезии в сфере безопасности, прежде всего на море, наращивание взаимодействия в целях выстраивания устойчивых цепочек поставок. "Кроме того, - заявил Байден, - мы будем работать с АСЕАН (Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС) над продвижением свободного, открытого, защищенного и процветающего Индо-Тихоокеанского региона". США признательны Индонезии за лидерство в АСЕАН в текущем году, добавил хозяин Белого дома.