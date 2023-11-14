В Британии заявили, что Израиль должен делать все для защиты мирных жителей сектора Газа

По словам главы британского правительства Риши Сунака, Израиль должен восстановить безопасность страны и вернуть домой заложников.

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Израиль должен принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей сектора Газа и облегчить доставку туда гуманитарной помощи. Об этом заявил глава британского правительства Риши Сунак, выступая на традиционном банкете, который ежегодно организует лорд-мэр лондонского Сити.

"Слишком много мирных граждан погибают", - сказал британский премьер, заявив о необходимости гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. "Израиль должен иметь возможность защищать себя от террора, восстановить безопасность страны и вернуть домой заложников. Однако есть многое, что Израилю нужно делать, отвечая на этот вызов. Мы ясно давали понять, что ему необходимо действовать в рамках международного права, принимать все меры все для защиты мирных жителей сектора Газа, в том числе в больницах", - подчеркнул он.

Сунак пообещал "друзьям Британии на Ближнем Востоке - Иордании, Египту, ОАЭ и Саудовской Аравии, которые выступают за нормализацию отношений и мирное сосуществование" с Израилем удвоить дипломатические усилия королевства, направленные на воплощение в жизнь принципа "два государства для двух народов". По его словам, только это "дает надежду на новое будущее" для палестинцев и израильтян

Говоря о конфликте на Украине, Сунак утверждал, что российские власти "напрасно надеются", что Великобритания прекратит помогать Украине, потеряв терпение, так как этого "никогда не произойдет". В заслугу своему правительству он поставил то, что оно "первым послало танки [на Украину], первым послало дальнобойную артиллерию и первым начало готовить пилотов" для ВСУ, а к настоящему моменту обучило уже свыше 50 тыс. украинских военных. Сунак подчеркнул, что поддержка Киеву будет оказываться Лондоном до тех пор, пока "Украина не одержит верх".

Кроме того, Сунак выразил мнение, что ХАМАС напал на Израиль 7 октября "из-за страха рождения нового Ближнего Востока, в котором Израиль нормализует отношения с соседями". После этого он выступил с утверждением, что причиной конфликта на Украине стали якобы существовавшие в Москве страхи "появления новой, реформируемой, бурно развивающейся демократии у границ" России и желание противопоставить этому "империлистические фантазии прошлого".