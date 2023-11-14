В Льеже прошла церемония возложения цветов к могилам русских солдат

В мероприятии принял участие посол России в Бельгии Александр Токовинин

ЛЬЕЖ /Бельгия/, 14 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения цветов к могилам русских солдат прошла в Льеже на кладбище Робермон, где захоронены погибшие в Первую мировую войну российские граждане. Мероприятие провели в рамках отмечавшегося в Бельгии 11 ноября Дня памяти павших. Эта дата приурочена к годовщине Компьенского перемирия, подписанного 11 ноября 1918 года и положившего конец Первой мировой войне.

В Бельгии, как и во многих других странах Западной Европы этот день посвящен памяти погибших в обеих мировых войнах, однако российская сторона не была приглашена на официальную государственную церемонию памяти 11 ноября, что не помешало почтить память павших на бельгийской земле русских солдат.

Торжественная церемония в Льеже состоялась по приглашению президента ассоциации "Братство Европы и мира" Сержа Дельвена, в ней приняли участие посол России в Бельгии Александр Токовинин, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон, российские дипломаты, журналисты, соотечественники, а также неравнодушные к этой дате граждане Бельгии.

"На кладбище Льежа похоронены российские военнослужащие, участники Российского экспедиционного корпуса, сражавшегося в годы Первой мировой войны во Франции. Часть раненых солдат и офицеров этого корпуса проходили лечение в госпитале Льежа, и те, кто скончался, были похоронены на кладбище Робермон. Это люди, которые сражались вместе с французской и бельгийской армиями в Первую мировую. Это захоронение - это символ боевого братства, которым были отмечены и Первая, и Вторая мировые войны. Нам приятно, что наши друзья из бельгийских общественных организаций проявляют эту инициативу, чтобы в ноябре в связи с годовщиной окончания первого мирового конфликта провести здесь такую церемонию, с исполнением гимнов России и Бельгии. Мы считаем это важной церемонией для сохранения исторической памяти", - заявил ТАСС российский посол.

Память бельгийцев

В церемонии приняла участие профессор Брюссельского Свободного университета Анн Морелли, которая заявила: "Я нахожу возмутительным, что в ходе торжественных мероприятий 11 ноября, когда Бельгия чтит память также героев и жертв Второй мировой войны, представители России не были приглашены, и таким образом дань памяти не была отдана Советской армии".

"Как историк, специалист по XX веку, я не могу игнорировать тот факт, что именно Советская армия во Второй мировой войне нанесла самые тяжелые потери нацистам. Без Советской армии война против нацизма не могла быть выиграна. Я также знаю, что именно советские военные и гражданские люди понесли самые тяжелые потери и страдания, среди всех стран Союзников. Я не забыла, что именно войска Красной армии под командованием генерала Красавина освободили множество заключенных концлагерей, в том числе 27 января 1945 года 7 тыс. выживших в Аушвице", - заявила она.

Русские кладбища

В Бельгии существует свыше 300 российских и советских военных захоронений времен Первой и Второй мировых войн. Бельгийские власти, российские соотечественники и дипломаты следят за ними.

Даже за последние 10 лет, благодаря продолжающейся поисковой работе, в королевстве нашли и идентифицировали несколько не известных ранее могил советских солдат, которые в годы Второй мировой войны были взяты в плен и были вывезены для работ на заводах и шахтах оккупированной Бельгии. Они бежали из плена, присоединяясь к отрядам местного Сопротивления, и вели активную партизанскую борьбу с фашизмом.