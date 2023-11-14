13 ноября, 23:42

Венесуэла осудила продление санкций Евросоюза

В МИД Боливарианской Республики заявили, что "незаконные" ограничения со стороны ЕС нарушают нормы устава ООН

КАРАКАС, 14 ноября. /ТАСС/. Венесуэла назвала продление санкций Европейским союзом нарушением норм устава ООН и настаивает на их полной отмене. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел южноамериканской страны, размещенном в понедельник на сайте этого ведомства.

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает высокомерное и незаконное решение Европейского союза о продлении до 14 мая 2024 года незаконных односторонних ограничительных мер против народа Венесуэлы, обнародованных сегодня 13 ноября 2023 года, что не позволяет венесуэльцам участвовать в политических процессах, так как противоречит священным принципам Конституции и нарушает нормы Устава Организации Объединенных Наций", - указывает МИД Венесуэлы.

В заявлении подчеркивается, что "решение Европейского союза еще раз подтверждает международному сообществу продолжение политики вмешательства во внутренние дела Боливарианской Республики Венесуэла и принятия несправедливых и вредных мер, которые претендуют наказать венесуэльских граждан, действующих в соответствии с законом".

"Венесуэла подтверждает незыблемость демократии, своих политических структур и продолжит требовать окончательного прекращения мер, последствия которых препятствуют конструктивному и уважительному диалогу государств", - говорится в документе. МИД Венесуэлы "настаивает на том, чтобы Европейский союз отказался от колониальной практики в отношениях с суверенными государствами, такими как Венесуэла, и вместо этого создал благоприятные условия для эффективного сотрудничества в преодолении общих вызовов". 

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