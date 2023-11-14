13 ноября, 23:54

Ермак обсудил координацию усилий с советниками по нацбезопасности США и Великобритании

Об этих переговорах Киев и Вашингтон договорились по итогам третьей встречи советников по национальной безопасности о путях урегулирования конфликта на Украине, прошедшей на Мальте

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, в ходе которой стороны обсудили координацию совместных усилий.

"Сегодня утром я в Белом доме встретился с советниками по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии", - сказал он, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Трансляция выступления велась на сайте института.

Киев и Вашингтон по итогам третьей встречи советников по нацбезопасности о путях урегулирования конфликта на Украине, прошедшей на Мальте, договорились о проведении дополнительного совещания с участием представителей США, Великобритании, Германии и Франции.

Третья встреча продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки его так называемой формулы мира прошла на Мальте 28-29 октября. По утверждениям Ермака, в ней приняли участие представители 66 государств и международных организаций. Первые две встречи состоялись 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде.

Как подчеркнул в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, так называемый копенгагенский формат - это придуманный Киевом и Западом механизм проталкивания украинских ультиматумов, который не способен привести к миру. По его словам, встречи, которые проходили в Копенгагене, Джидде и на Мальте, не несут никакого практического смысла: таким образом Киев и Вашингтон пытаются завлечь новые страны в свой "антироссийский клуб" и загубить действительно конструктивные предложения и мирные инициативы, которые выдвигают другие государства. 

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УкраинаСШАГерманияВеликобританияФранция
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