13 ноября, 23:48

Ермак не согласился с идеей Расмуссена о присоединении к НАТО только части Украины

Глава офиса украинского президента отметил, что бывший генеральный секретарь альянса сравнивает ситуацию с Западной и Восточной Германией

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что идея вступления Украины в НАТО по частям, высказанная ранее бывшим генеральным секретарем альянса Андерсом Фогом Расмуссеном, не соответствует тем принципам, которых придерживается Киев.

"Это мнение Андерса, - сказал он, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. - Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету. Это его мнение, как сделать первые шаги. Он сравнивает ситуацию с Западной и Восточной Германией. Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация".

Ермак согласился со словами ведущего, высказавшего мнение, что идея Расмуссена является неосуществимой. "Когда я в первый раз прочитал эту статью, мое первое впечатление было таким же, - сказал он. - Я сказал об этом своим коллегам, с которыми мы работаем и имеем хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности. Более 40 стран присоединились к ним. Мы уже начали консультации по соглашениям о гарантиях безопасности".

На прошлой неделе британская газета The Guardian привела в косвенной речи слова Расмуссена, где он высказался за то, чтобы предложить Украине стать членом альянса, но лишь в тех границах, которые контролирует Киев.

Трансляция мероприятия велась на сайте Гудзоновского института. Ермак находится в США, где провел встречи с руководством страны по вопросам продолжения помощи Украине. 

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