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Военная операция на Украине

КНДР заявила, что США попирают мир в Европе, поставляя Украине запрещенные вооружения

Глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су раскритиковал также Великобританию, которая отправила Киеву снаряды с обедненным ураном и крылатые ракеты с дальностью более 250 км

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. США попирают мир и стабильность в Европе, затягивая конфликт на Украине и поставляя Киеву запрещенные международным правом вооружения, в том числе кассетные бомбы и снаряды с обедненным ураном. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"США все еще поставляют на фронт Украины летальные вооружения и средства, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обедненным ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами", - привело его слова Центральное телеграфное агентство Кореи. "Таким образом, [они] намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", - добавил Чо Чхоль Су.

Он выступил и с критикой Великобритании, которая, как и США, "поставила властям Киева снаряды с обедненным ураном, крылатые ракеты с дальностью более 250 км, в том числе Storm Shadow, и многие новейшие противотанковые орудия, желая затянуть ситуацию на Украине".

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обедненным ураном, не изменят ситуацию на фронте и ведут лишь к затягиванию конфликта. Он напомнил, что "совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов - это военное преступление, они публично об этом сказали". Теперь Соединенные Штаты сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине, отметил Путин.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение США поставить киевскому режиму снаряды с обедненным ураном "очень плохими новостями" и напомнил, что применение их аналогов силами НАТО в Югославии имело "весьма печальные последствия, зафиксированные даже международными организациями", в том числе рост страдающих онкологией. 

Теги:
УкраинаСШАКНДРВеликобританияВоенная операция на Украине
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