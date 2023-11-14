14 ноября, 00:06
Палестино-израильский конфликт

Блинкен признал наличие разногласий в Госдепе по поводу подхода США к ситуации в Газе

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что палестинских мирных жителей погибло "слишком много"

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри ведомства по поводу подхода администрации США Джо Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо Блинкена сотрудникам.

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"Некоторые люди в Госдепартаменте могут не соглашаться с нашими подходами или считать, что мы можем сделать что-то лучше", - говорится в письме, оказавшемся в распоряжении CNN. "Я знаю, что для многих из вас страдания, вызванные этим конфликтом, наносят глубокий личный ущерб. Я также испытываю боль, которую вы чувствуете, наблюдая, как дети, пожилые люди, женщины и другие гражданские лица страдают", - отмечается в письме Блинкена.

Госсекретарь признал, что "слишком много палестинских мирных жителей погибло" и нужно "делать больше, чтобы уменьшить их страдания".

Ранее американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) подала иск в федеральный суд против администрации президента США Джо Байдена, обвинив его в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. В заявлении говорится, что Байден, Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин не только не смогли воспользоваться своим влиянием для предотвращения геноцида, но и публично неоднократно выступали с заявлениями о безоговорочной поддержке действий израильского правительства. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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