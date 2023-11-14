КНДР заявила, что США потворствуют "резне гражданского населения" в секторе Газа

Глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су обратил внимание, что страны G7 "клевещут на самостоятельные суверенные государства", но при этом сами создали международный кризис

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. США оказывают покровительство Израилю и поддерживают "беспорядочные военные удары по сектору Газа", где происходит "резня гражданского населения". Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

"Они потворствуют и поддерживают беспорядочные военные удары по сектору Газа, активно оказывая покровительство вопиющей резне Израилем гражданского населения, ссылаясь на "право на самооборону", - привело его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

Чо Чхоль Су обратил внимание, что страны G7 "клевещут на самостоятельные суверенные государства", но при этом сами создали и нагнетают нынешний международный кризис, включая ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Сама клевета G7, которая создала и нагнетала нынешний международный кризис, на самостоятельные суверенные государства является оскорблением и издевательством над международным сообществом", - отметил он.