КНДР заявила, что США потворствуют "резне гражданского населения" в секторе Газа

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. США оказывают покровительство Израилю и поддерживают "беспорядочные военные удары по сектору Газа", где происходит "резня гражданского населения". Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.
"Они потворствуют и поддерживают беспорядочные военные удары по сектору Газа, активно оказывая покровительство вопиющей резне Израилем гражданского населения, ссылаясь на "право на самооборону", - привело его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.
Чо Чхоль Су обратил внимание, что страны G7 "клевещут на самостоятельные суверенные государства", но при этом сами создали и нагнетают нынешний международный кризис, включая ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Сама клевета G7, которая создала и нагнетала нынешний международный кризис, на самостоятельные суверенные государства является оскорблением и издевательством над международным сообществом", - отметил он.