14 ноября, 00:33
Военная операция на Украине

Пленный сообщил об отсутствии желания у многих жителей Одессы служить в ВСУ

Пленный сотрудник одесского военкомата Игорь Бондаренко рассказал, что призывников приходилось отлавливать

ТАСС, 14 ноября. Пленный сотрудник одесского военкомата Игорь Бондаренко рассказал, что многие жители города не хотят служить в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прячутся от призыва.

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"Год я дежурил в военкомате, видел, как призывались ребята. В период моей службы в военкомате видел, что многие не хотят служить, прячутся, их приходилось отлавливать", - сказал Бондаренко на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Он уточнил, что его самого во время службы в военкомате перевели на передовую, где он сдался в плен российским войскам. Бондаренко отметил, что в Одессе "очень много мужчин, которые не понимают, зачем нужна эта война".
  

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УкраинаВоенная операция на Украине
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