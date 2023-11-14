Пленный сообщил об отсутствии желания у многих жителей Одессы служить в ВСУ

Пленный сотрудник одесского военкомата Игорь Бондаренко рассказал, что призывников приходилось отлавливать

ТАСС, 14 ноября. Пленный сотрудник одесского военкомата Игорь Бондаренко рассказал, что многие жители города не хотят служить в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прячутся от призыва.

"Год я дежурил в военкомате, видел, как призывались ребята. В период моей службы в военкомате видел, что многие не хотят служить, прячутся, их приходилось отлавливать", - сказал Бондаренко на видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Он уточнил, что его самого во время службы в военкомате перевели на передовую, где он сдался в плен российским войскам. Бондаренко отметил, что в Одессе "очень много мужчин, которые не понимают, зачем нужна эта война".

