14 ноября, 00:49
Палестино-израильский конфликт

В Палестине заявили о прекращении работы всех больниц в Газе, если они не получат помощь

AP photo/ Adel Hana
© AP photo/ Adel Hana

Палестинское Министерство здравоохранения сообщало, что клиники анклава остро нуждаются в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе для генераторов

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Работа всех действующих больниц в Газе будет остановлена в течение 48 часов, если в ближайшее время медицинские учреждения не получат помощь. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

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"Если помощь не прибудет, работа всех больниц в секторе Газа будет приостановлена в течение следующих 48 часов", - приводит агентство заявление представителя палестинского Минздрава.

Ведомство ранее сообщало о том, что больницы сектора Газа остро нуждаются в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе для генераторов. А палестинская организация Красного Полумесяца отмечала, что по меньшей мере 22 больницы в секторе Газа (из 35 существующих) прекратили работу в результате ударов Израиля. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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