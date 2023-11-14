14 ноября, 01:02
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля инициировала передачу инкубаторов больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа

В армейской пресс-службе уточнили, что израильские военные остаются привержены своим моральным и профессиональным обязанностям в отношении гражданского населения

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля организовала передачу инкубаторов для недоношенных детей из одной из израильских больниц в палестинский медицинский центр "Аш-Шифа". Об этом сообщается в заявлении армейской пресс-службы.

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"Армия обороны Израиля предложила помощь генеральному директору больницы "Аш-Шифа" и инициировала гуманитарную акцию по передаче инкубаторов из больницы в Израиле в медицинский центр "Аш-Шифа" в секторе Газа", - указано в заявлении.

Также в армейской пресс-службе подчеркнули, что ВС Израиля "остаются привержены своим моральным и профессиональным обязанностям в отношении гражданских лиц" и проводят четкую границу между ними и террористами ХАМАС. "Мы готовы сотрудничать с любой надежной стороной-посредником, чтобы обеспечить передачу инкубаторов [персоналу больницы]", - сообщили в ЦАХАЛ. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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