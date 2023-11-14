14 ноября, 01:05
Палестино-израильский конфликт

СМИ: при обстреле Израилем лагеря беженцев Джабалия погибли не менее шести палестинцев

По данным агентства Tasnim, еще несколько человек получили ранения

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Не менее шести палестинцев погибли в результате авиаударов ВВС Израиля на севере сектора Газа. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

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По его данным, самолеты израильской армии провели массированный обстрел лагеря беженцев Джабалия, который с начала эскалации палестино-израильского конфликта неоднократно подвергался бомбардировкам со стороны Израиля. В результате последнего удара по лагерю и находящейся радом школе "Аль-Фахура" погибли по меньшей мере шесть человек и еще несколько получили ранения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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